2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

MANCHESTER CITY İSTEMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da iç transfer için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, Abdülkadir Ömür ile ilgili sözleşme kararını verdi.Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile yeni sözleşme ve şartlar için görüşmeler yaptı. Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak.Hatırlanacağı üzere daha önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'den Abdülkadir Ömür için 23 milyon euro teklif geldiğini ve bunu kabul etmediklerini açıklamıştı. Abdülkadir Ömür, bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.