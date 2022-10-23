Trabzonspor'da parlayan isim Gbamin

Trabzonspor'un, Everton'dan kiraladığı Jean-Philippe Gbamin, Sivasspor karşısında sahanın en iyi isimlerinden biri oldu. Ganalı ön liberonun istatistikleri de bu harika performansı gözler önüne serdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da parlayan isim Gbamin
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23 Ekim 2022 11:45
Trabzonspor'un, yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'dan kadrosuna kattığı Jean-Philippe Gbamin, her geçen gün daha da iyi bir performans sergiliyor.

Ganalı ön libero, Sivasspor maçında da sahanın yıldızlarından biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, orta alanda rakiplerine geçit vermezken, aynı zamanda takım arkadaşlarına da fırsatlar yarattı.

Hatasıza yakın bir performans sergileyen Fransız oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Gbamin, bu süreiçerisinde 79 puan pas atarken, girdiği 17 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 hava topunun 2'sinde geçit vermeyen yıldız futbolcu, 3 kez top kapıp, bir kez deşut pası verdi.

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