Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme fırtınası

Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de ikinci yarıya zaferle başlarken, Antalyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sahalara geri dönen Anthony Nwakaeme hem yaptığı asist hem de oynadığı futbolla en büyük alkışı kaptı. Cornelius'a adeta adrese teslim bir pas atan tecrübeli futbolcu özellikle ilk yarıda attığı çalımlar ve paslarla hem sosyal medyada gündem oldu hem de takımı ateşledi.



Futbolseverler Nwakaeme'nin performası nedeniyle maç boyunca özellikle twitter'da yorumlar yaparken tecrübeli futbolcunun karşılaşma boyunca yakaladığı istatistikler de göz doldurdu.



Karşılaşmada 99 kez topla buluşan ve bu alanda 4. sıraya yerleşen bordo-mavili oyuncu, açtığı 4 orta, verdiği 4 şut pası ve yaptığı 1 asistle takımın hücum yükünü de çeken isimlerin başında geldi.Yedi kez rakip kaleyi deneyen Nwakaeme savunmada da en çok ikili mücadele girenlerdendi. Nijeryalı futbolcu 11 kez rakip ile karşı karşıya kalırken bu pozisyonlardan 6'sını kazandı, 2 de pas arası yaptı.





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