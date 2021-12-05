Trabzonspor'da 3. Ağaoğlu dönemi

Trabzonspor Kulübünün 78. genel kurulunda başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı.



Seçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.







Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.Ahmet Ağaoğlu, "3 yıllık görev süremizde yaşadığımız her sıkıntıda, her problemde, sadece ve sadece büyük Trabzonspor'un menfaatlerini gözeterek sergilediğiniz davranış ve divan kurulu üyelerinizle verdiğiniz destek nedeniyle divan kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.