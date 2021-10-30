İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'da yıldız forvet Harry Kane'in, önümüzdeki yaz takımdan ayrılma ihtimali İngiliz ekibini yeni forvet arayışına sürükledi.



Manchester City, geçtiğimiz yaz Harry Kane için 120 milyon euroluk bir teklif sunmasına rağmen Kuzey Londra ekibi, ayrılma niyetinde olan oyuncuyu satmadı. Tottenham başkanı Daniel Levy, Kane'e 190 milyon euroluk bir fiyat biçtiği için City tarafı Kane transferinden vazgeçmişti. Ancak Tottenham, önümüzdeki yaz takımdan ayrılma ihtimali olan Harry Kane için alternatif forvet arayışlarına başladı.



Hedefteki ilk isim Fiorentina'dan Dusan Vlahovic! Tottenham, yeni sözleşme teklifini reddettiği için Fiorentina'dan ayrılmaya hazır olan oyuncuya yakın takibini sürdürüyor. Ancak İtalyan ekibi yüksek bir rakam beklediği için bu transferin gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.



Yeni hedef Raul De Tomas



Forvet arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin radarına yeni bir ismin daha takıldığı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Espanyol forması giyen Raul de Tomas'ın izlendiği iddia edildi.



Haberde Harry Kane'in Tottenham'dan ayrılması halinde 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi. Ancak bu oyuncuyu transfer etmek isteyen tek kulüp Tottenham değil. Premier Lig'in bir diğer takımlarından Leeds United'ın da oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği aktarıldı.



Öte yandan Raul de Tomas için herhangi bir transfer ücreti belirtilmezken, yıldız oyuncuyu almak için ciddi bir bonservis bedeli ödenmesi gerektiği vurgulandı.



27 yaşında santrafor Espanyol formasıyla bu sezon çıktığı 11 maçta altı gol, iki asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO