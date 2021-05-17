Tottenham'da Harry Kane ayrılık kararı aldı!

Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane, yaz aylarında kulübünden ayrılmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da Harry Kane ayrılık kararı aldı!
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17 Mayıs 2021 21:17
İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak üzere olan Tottenham'da yıllardır beklediği kupaya ulaşamayan Harry Kane, yönetimle görüşerek bu yaz ayrılmak istediğini bildirdi.

Sky Sports'un haberine göre İngiliz golcü, oyuncuyla ilgilenecek kulüplerle temaslara başladı. Manchester United, Manchester City ve Chelsea ile birlikte eski teknik direktörü Pochettino'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Paris Saint-Germain'in Harry Kane için istekli olduğu kaydedildi.

KANE, EURO ÖNCESİ SONUÇ BEKLİYOR

27 yaşındaki golcünün Premier Lig'de kalmaya daha sıcak olduğu ve EURO 2020 öncesinde geleceğinin belirlenmesini istediği de vurgulandı.

Geçtiğimiz yaz da Kane'in ayrılmak için istekli olduğu ancak Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından kulüpte kalmaya karar verdiği bilgisi de paylaşıldı.

8 sezondur Tottenham'da oynayan Kane, 334 maça çıktı ve 220 gol, 46 asistlik performans sergiledi.


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