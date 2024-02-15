Haber Tarihi: 15 Şubat 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 11:59

Torba yasa ne zaman çıkacak? 2024 Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa 2024 yılı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 55 maddesinin kabul edildiği yeni torba da neler var sorusu merak konusu oldu. 2. torba yasa maddeleri ve içeriğinde 3600 ek gösterge, Bağ-kur prim eşitleme, kademeli ve erken emeklilik ile taşerona kadro düzenlemelerinin bulunması bekleniyor. Torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği öngörülüyor. İşte, konuya dair detaylar...

Torba yasa ne zaman çıkacak? 2024 Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
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Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündeme geldi. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi için gün sayılan 2. torba yasa paketinde kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile yakinen takibe alınan süreçte son durum ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla iligli şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı konusunda açıklamalar takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.

Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyi içeren karar da vatandaşlar ile buluştu.
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