  •  
    Chelsea, F.Bahçe'nin TRANSFERİNİ açıkladı
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Sinan Gümüş'e kanca! Önce Benfica, bu kez...
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu

Toprak Razgatlıoğlu sezona hazır

Milli motosikletçi, İspanya'da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası resmi testlerinde 16 sporcu arasında ilk 5 içinde yer buldu.

Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu sezona hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 15:36
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası resmi testlerinde 16 sporcu arasında ilk 5 içinde yer bularak, sezona hazır olduğunu gösterdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, resmi testlerinde 1.39.942'lik tur zamanıyla ilk 5 içinde yer almayı başardı.

Jerez Pisti'nde yapılan testlerde 132 tur atan ve fabrika takımlarını geride bırakan Toprak Razgatlıoğlu, "İlk testlerde istediğim çizgiye ulaştım. İki gün süren superbike testlerinde hızlı gruptan oluşan ilk beşte yer aldım. Sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Testlerimiz devam edecek. Tek hedefim Avustralya'da sezona iyi başlamak." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için