Haber Tarihi: 04 Mart 2023 18:31 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 18:56

TOD nasıl izlenir? TOD TV Süper Lig televizyondan nasıl izlenir, Smart TV'de var mı, nasıl bağlanır?

TOD TV nasıl izlenir, televizyondan nasıl izlenir, Smart TV'de var mı? Süper Lig maçları nedeniyle merak konusu oldu. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan TOD TV, Süper Lig'in 3-13 Mart'ta oynanacak maçlarını ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlayacak. Peki, TOD TV televizyondan nasıl izlenir? TOD TV Smart TV'de var mı, nasıl bağlanır?

TOD nasıl izlenir? TOD TV Süper Lig televizyondan nasıl izlenir, Smart TV'de var mı, nasıl bağlanır?
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TOD TV ücretsiz maç yayını yapacağını duyurmasıyla üyelik ekranı araştırmaları gündeme geldi. Bilindiği üzere depremzedeler için düzenlenen Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde yaptığı açıklama ile 3-13 Mart tarihlerinde iki hafta süre ile Süper Lig maçlarının ücretsiz olarak yayımlanacağı müjdesi verilmişti. Peki, TOD TV televizyondan nasıl izlenir? İşte o detaylar.

TOD TV canlı izle 

TODTV kampanyası sadece Süper Lig karşılaşmalarını kapsamaktadır ve detaylı bilgi ve kayıt işlemleri www.todtv.com.tr adresinden ulaşılabilir. 

TODD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOD TV televizyondan nasıl izlenir?

Üye olduktan sonra TOD'a tüm platformlardan erişim sağlayabilir, Süper Lig maçları ve sayısız eğlence içeriğini Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV'den izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Süper Lig Yayını Nedir? 

Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'in ertelenen 24 ve 25. hafta maçları, 3-13 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak. Bu tarihler arasında hem mevcut üyeler hem de TOD'a yeni üye olan herkes 24 ve 25. hafta Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

Süper Lig maçlarının yanı sıra söz konusu dönem boyunca üyeler; ödüllü filmler, popüler diziler ve daha fazlasından oluşan eğlence içeriklerine de ücretsiz erişim sağlayabileyecek. 

Ücretsiz Süper Lig Yayınından Nasıl Faydalanırım?
Ücretsiz Süper Lig yayınlarına erişebilmek için üyelik ve paket işlemlerinizi mobil cihazınız ya da bilgisayarınızın web tarayıcısı aracılığı ile  todtv.com.tr web sitesi üzerinden yapmanız gerekmektedir.  TOD Süper Lig paketler sayfasında yer alan "Ücretsiz Süper Lig Paketi'ne kredi kartı bilgisi vermeden ve ücret ödemeden üye olarak Spor Toto Süper Lig 24. ve 25. hafta maçlarını ücretsiz izleyebilirsiniz. TOD üyesiyseniz, kullanıcı girişi yaparak ücretsiz olarak Süper Lig maçları ve eğlence içeriklerini izlemeye başlayabilirsiniz. 

Ücretsiz Süper Lig Dönemi Ne Zaman Sona Erecek?

Ücretsiz Süper Lig yayını dönemi, 25. hafta maçlarının tamamlandığı 13 Mart tarihinde sona erecek. 13 Mart tarihinde oynanacak Süper Lig maçları da dahil olmak üzere  3-13 Mart tarihleri arasında yayınlanacak tüm maçları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Süper Lig Maçlarını İzleyebilmek İçin Herhangi Bir Şart Var mı?

Kampanyaya katılmak için herhangi bir şart bulunmuyor. Süper Lig maçlarını ücretsiz bir şekilde izlemek için TOD ücretsiz Süper Lig Paketi'ne üye olmanız yeterli. 

Ücretsiz Süper Lig Dönemi Sonunda Ödeme Yapmam Gerekiyor mu??

Süper Lig 24. ve 25. hafta maçlarını ücretsiz bir şekilde izleyebilmek için kredi kartı bilgisi girmenize, herhangi bir satın alma yapmanıza gerek yok. Kampanyadan faydalanmak için sadece TOD'a üye olmanız yeterli. Kampanya sona erdiğinde ödeme yapmanız gerekmiyor. 

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