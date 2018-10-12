TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın dün Bosna Hersek ile Rize'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti."A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile oynadığı özel müsabakada Rize Yeni Şehir Stadı'nı dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği yapan Rize şehrimiz ve halkı, ay-yıldızlıların tüm güçleriyle yanında olurken milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Milli heyecanı paylaşıp A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize halkına şükranlarımızı sunar; başta Rize Valiliği ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Çaykur Rizespor Kulübüne misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz."