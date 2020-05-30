TFF Sağlık Kurulu, TFF 1. Lig takım doktorlarıyla online toplantı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, TFF 1. Lig'deki 16 takımın doktorlarıyla online toplantı gerçekleştirdi.TFF'den yapılan açıklamada toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin yapıldığı belirtildi.TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu aktarıldı.Toplantının, Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarıyla karşılıklı görüş alışverişi yapılması ile sona erdiği kaydedildi.