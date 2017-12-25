TFF 3.Lig Puan Durumu, TFF 3.Lig gol krallığı listesi ve asist listesi

TFF 3. Lig'de 1,2 ve 3. grupta 17. hafta puan durumunu öğrenmek isteyenler buraya!.. TFF 3. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Peki hangi takım kaçıncı sırada yer aldı? TFF 3. Lig puan durumu ve fikstürü...

25 Aralık 2017 05:24
TFF 3.Lig Puan Durumu, TFF 3.Lig gol krallığı listesi ve asist listesi
TFF 3. Lig tüm gruplarda puan durumu burada! 17. haftada mücadeleler tamamlandı. TFF 3. Lig'de bu hafta oynanan maçlarla ilk devre tamamlandı. Oynanan maçların sonuçlarını, ligde 18. hafta fikstürünü ve tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm detaylar...
TFF 3. LİG'DE 17. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN






TFF 3. LİG'DE 17. HAFTA SONUÇLARI

16 Aralık 2017 13:30 BERGAMA BELEDİYESPOR 1-3 KEMERSPOR 2003
17 Aralık 2017 13:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 3-0 ÇATALCA SPOR
17 Aralık 2017 13:00 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 0-3 ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
17 Aralık 2017 13:00 OFSPOR A.Ş. 4-3 ÇANAKKALE DARDANEL SK
17 Aralık 2017 13:30 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 1-2 BAYRAMPAŞA
17 Aralık 2017 13:30 KOZAN BELEDİYESPOR 0-0 YOMRASPOR
17 Aralık 2017 13:30 YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 0-0 12 BİNGÖL SPOR
17 Aralık 2017 13:30 HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1-0 ERZİN BELEDİYESPOR
17 Aralık 2017 13:00 1461 TRABZON 5-2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

17 Aralık 2017 13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1-0 GÖLCÜKSPOR
17 Aralık 2017 13:00 YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ 2-1 EROKSPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:00 PAZARSPOR 2-1 ANKARA DEMİRSPOR
17 Aralık 2017 13:30 ANADOLU BAĞCILAR SPOR 3-1 TİRE 1922 SPOR
17 Aralık 2017 13:30 YEŞİL BURSA A.Ş. 0-1 DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:30 KIRIKHANSPOR 1-0 TURGUTLUSPOR
17 Aralık 2017 13:30 ERGENE VELİMEŞE SPOR 2-0 KAYSERİ ERCİYESSPOR
17 Aralık 2017 13:30 MUĞLASPOR 0-0 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

16 Aralık 2017 13:00 ARSİNSPOR 0-1 UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş
16 Aralık 2017 13:30 PAYASSPOR 0-0 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
16 Aralık 2017 13:30 KOCAELİSPOR 1-3 ANKARA ADLİYE SPOR
17 Aralık 2017 13:00 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 0-0 OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
17 Aralık 2017 13:00 CİZRE SPOR 1-0 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR
17 Aralık 2017 13:30 TARSUS İDMAN YURDU 1-1 SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
17 Aralık 2017 13:30 ÇORUM BELEDİYESPOR 2-1 KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:30 AYDINSPOR 1923 3-1 TEKİRDAĞSPOR
18 Aralık 2017 13:00 ELAZİZ BELEDİYESPOR 3-4 KIZILCABÖLÜKSPOR

TFF 3. LİG'DE 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 Ocak 2018 00:00 AYDINSPOR 1923 - ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 TARSUS İDMAN YURDU - UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş
21 Ocak 2018 00:00 KOCAELİSPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 ARSİNSPOR - TEKİRDAĞSPOR
21 Ocak 2018 00:00 PAYASSPOR - ANKARA ADLİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 ÇORUM BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 ELAZİZ BELEDİYESPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 CİZRE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR
21 Ocak 2018 00:00 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ


21 Ocak 2018 00:00 KIRIKHANSPOR - 1461 TRABZON
21 Ocak 2018 00:00 ANADOLU BAĞCILAR SPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - TİRE 1922 SPOR
21 Ocak 2018 00:00 YEŞİL BURSA A.Ş. - TURGUTLUSPOR
21 Ocak 2018 00:00 YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ - GÖLCÜKSPOR
21 Ocak 2018 00:00 MUĞLASPOR - EROKSPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 ERGENE VELİMEŞE SPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
21 Ocak 2018 00:00 PAZARSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
21 Ocak 2018 00:00 ANKARA DEMİRSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

21 Ocak 2018 00:00 OFSPOR A.Ş. - YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR

21 Ocak 2018 00:00 HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DÜZCESPOR
21 Ocak 2018 00:00 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - ERZİN BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 ERBAASPOR - ÇANAKKALE DARDANEL SK
21 Ocak 2018 00:00 BERGAMA BELEDİYESPOR - ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 KOZAN BELEDİYESPOR - KEMERSPOR 2003
21 Ocak 2018 00:00 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - YOMRASPOR
21 Ocak 2018 00:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - BAYRAMPAŞA
21 Ocak 2018 00:00 ÇATALCA SPOR - 12 BİNGÖL SPOR

TFF 3. LİG'DE GOL KRALLIĞI



GALATASARAY-BUCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI)

12 ARALIK

Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3

Bursaspor - Adanaspor: 2-0

Boluspor - Kasımpaşa: 4-1

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1

Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1

13 ARALIK

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1

Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1

Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1

Alanyaspor - Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4

14 EYLÜL

Eyüpspor - Kayserispor: 0-2

İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0

Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1

Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3

Kasımpaşa - Boluspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1

Karabükspor - İstanbulspor: 2-1

Adanaspor - Bursaspor: 0-2

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3

Giresunspor - Alanyaspor: 4-2

Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4

Kayserispor - Eyüpspor: 3-2

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - İstanbulspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Galatasaray - Bucaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Kayserispor - Antalyaspor

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