TFF 3.Lig Puan Durumu, TFF 3.Lig gol krallığı listesi ve asist listesi

21 Ocak 2018 00:00 AYDINSPOR 1923 - ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR21 Ocak 2018 00:00 TARSUS İDMAN YURDU - UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş21 Ocak 2018 00:00 KOCAELİSPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR21 Ocak 2018 00:00 ARSİNSPOR - TEKİRDAĞSPOR21 Ocak 2018 00:00 PAYASSPOR - ANKARA ADLİYE SPOR21 Ocak 2018 00:00 ÇORUM BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.21 Ocak 2018 00:00 ELAZİZ BELEDİYESPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.21 Ocak 2018 00:00 CİZRE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR21 Ocak 2018 00:00 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ21 Ocak 2018 00:00 KIRIKHANSPOR - 1461 TRABZON21 Ocak 2018 00:00 ANADOLU BAĞCILAR SPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.21 Ocak 2018 00:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - TİRE 1922 SPOR21 Ocak 2018 00:00 YEŞİL BURSA A.Ş. - TURGUTLUSPOR21 Ocak 2018 00:00 YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ - GÖLCÜKSPOR21 Ocak 2018 00:00 MUĞLASPOR - EROKSPOR A.Ş.21 Ocak 2018 00:00 ERGENE VELİMEŞE SPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ21 Ocak 2018 00:00 PAZARSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR21 Ocak 2018 00:00 ANKARA DEMİRSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR21 Ocak 2018 00:00 OFSPOR A.Ş. - YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR21 Ocak 2018 00:00 HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DÜZCESPOR21 Ocak 2018 00:00 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - ERZİN BELEDİYESPOR21 Ocak 2018 00:00 ERBAASPOR - ÇANAKKALE DARDANEL SK21 Ocak 2018 00:00 BERGAMA BELEDİYESPOR - ORHANGAZİ BELEDİYESPOR21 Ocak 2018 00:00 KOZAN BELEDİYESPOR - KEMERSPOR 200321 Ocak 2018 00:00 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - YOMRASPOR21 Ocak 2018 00:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - BAYRAMPAŞA21 Ocak 2018 00:00 ÇATALCA SPOR - 12 BİNGÖL SPOR. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspormaçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3Bursaspor - Adanaspor: 2-0Boluspor - Kasımpaşa: 4-1Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1Alanyaspor - Giresunspor: 2-2Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4Eyüpspor - Kayserispor: 0-2İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3Kasımpaşa - Boluspor: 1-3Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1Karabükspor - İstanbulspor: 2-1Adanaspor - Bursaspor: 0-2Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3Giresunspor - Alanyaspor: 4-2Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4Kayserispor - Eyüpspor: 3-2Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.Fenerbahçe - İstanbulsporBeşiktaş - OsmanlısporGalatasaray - BucasporAtiker Konyaspor - TrabzonsporAkın Çorap Giresunspor - Medipol BaşakşehirBoluspor - Teleset Mobilya AkhisarsporGençlerbirliği - BursasporKayserispor - Antalyaspor