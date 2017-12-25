TFF 3.Lig Puan Durumu, TFF 3.Lig gol krallığı listesi ve asist listesi

17 Aralık 2017 13:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 3-0 ÇATALCA SPOR
17 Aralık 2017 13:00 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 0-3 ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
17 Aralık 2017 13:00 OFSPOR A.Ş. 4-3 ÇANAKKALE DARDANEL SK
17 Aralık 2017 13:00 YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ 2-1 EROKSPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:30 YEŞİL BURSA A.Ş. 0-1 DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
16 Aralık 2017 13:30 PAYASSPOR 0-0 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
17 Aralık 2017 13:00 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 0-0 OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
17 Aralık 2017 13:30 ÇORUM BELEDİYESPOR 2-1 KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 AYDINSPOR 1923 - ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 TARSUS İDMAN YURDU - UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş
21 Ocak 2018 00:00 KOCAELİSPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 ARSİNSPOR - TEKİRDAĞSPOR
21 Ocak 2018 00:00 PAYASSPOR - ANKARA ADLİYE SPOR
21 Ocak 2018 00:00 ÇORUM BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 ELAZİZ BELEDİYESPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 CİZRE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR
21 Ocak 2018 00:00 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
21 Ocak 2018 00:00 KIRIKHANSPOR - 1461 TRABZON
21 Ocak 2018 00:00 ANADOLU BAĞCILAR SPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - TİRE 1922 SPOR
21 Ocak 2018 00:00 YEŞİL BURSA A.Ş. - TURGUTLUSPOR
21 Ocak 2018 00:00 YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ - GÖLCÜKSPOR
21 Ocak 2018 00:00 MUĞLASPOR - EROKSPOR A.Ş.
21 Ocak 2018 00:00 ERGENE VELİMEŞE SPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
21 Ocak 2018 00:00 PAZARSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
21 Ocak 2018 00:00 ANKARA DEMİRSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 OFSPOR A.Ş. - YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DÜZCESPOR
21 Ocak 2018 00:00 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - ERZİN BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 ERBAASPOR - ÇANAKKALE DARDANEL SK
21 Ocak 2018 00:00 BERGAMA BELEDİYESPOR - ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
21 Ocak 2018 00:00 KOZAN BELEDİYESPOR - KEMERSPOR 2003
21 Ocak 2018 00:00 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - YOMRASPOR
21 Ocak 2018 00:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - BAYRAMPAŞA
21 Ocak 2018 00:00 ÇATALCA SPOR - 12 BİNGÖL SPOR TFF 3. LİG'DE GOL KRALLIĞIGALATASARAY-BUCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor
maçı naklen yayınlanacak.
26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI) 12 ARALIK
Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3
Bursaspor - Adanaspor: 2-0
Boluspor - Kasımpaşa: 4-1
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1
Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1
Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1 13 ARALIK
Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1
Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1
Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0
Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1
Alanyaspor - Giresunspor: 2-2
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4 14 EYLÜL
Eyüpspor - Kayserispor: 0-2
İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0
Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2
Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0
Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3
Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1
Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3
Kasımpaşa - Boluspor: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1
Karabükspor - İstanbulspor: 2-1
Adanaspor - Bursaspor: 0-2
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3
Giresunspor - Alanyaspor: 4-2
Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4
Kayserispor - Eyüpspor: 3-2
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - İstanbulspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Galatasaray - Bucaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Kayserispor - Antalyaspor