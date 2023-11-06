Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 13:32

Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 4. sezon olacak mı?

Çağatay Ulusoy'un Peyami karakterine hayat verdiği, yeni bölümleri merakla beklenen Terzi'nin 3. sezon tanıtımı izleyiciyle buluştu. Peki, Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 4. sezon olacak mı?

Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 4. sezon olacak mı?
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Netflix'in kısa sürede büyük ilgi çeken yeni dizisi Terzi'nin üçüncü sezonuna dair ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Çok kısa sürede büyük etki yaratan dizinin senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Terzi 3. sezon ne zaman? 

Netflix Türkiye'nin X hesabından, "Kalbinin sesini dinle Peyami. Terzi 3. sezon 3 Kasım'da sadece Netflix'te" notuyla popüler dizinin yeni sezonunun fragmanı da paylaşıldı.

 Terzi 4. sezon olacak mı?

Terzi 4. sezon olmayacak. Terzi 3. sezon, final sezonu olarak yayınlandı.
Terzi Konusu

Yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalır ve en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

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