Terim'in gözdesi, astronomik bir maaş istedi!

İsmi Galatasaray ile de anılan Adil Aouchiche, kendisini transfer etmek isteyen St. Etienne'den net 100 bin euro aylık maaş ve 4 milyon euro imza parası istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Terim'in gözdesi, astronomik bir maaş istedi!
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22 Mayıs 2020 21:52
Adı Galatasaray ile de anılan Adil Aouchiche, kendisine talip olan St. Etienne'den astronomik bir sözleşme talep etti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan Adil Aochiche, St. Etienne'den aylık 100 bin euro net maaş istedi. Ayrıca, imza parası olarak 4 milyon euro talep etti. Tüm bu bedeller dışında Aouchiche'nin menajerinin de yüksek miktarda bir komisyon talep ettiği belirtildi.

Adil Aouchiche için Galatasaray ve St. Etienne dışında Rennes, Bordeaux ve Lille'İn de ilgilendiği ancak yüksek talepler nedeniyle transfere ihtiyatla yaklaştıklarının altı çizildi.

Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.

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