Teravih namazı, Ramazan ayının gecelerinde kılınan özel bir ibadettir. Bu namaz, iftar ile sahur arasında kılınan nafile bir namazdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Ramazan ayında sahabesiyle birlikte kıldığı ve daha sonra sahabenin bu uygulamayı devam ettirdiği bilinmektedir. Teravih, "istirahat" anlamına gelir ve teravih namazları arasında mola verilmesinden dolayı bu ismi almıştır.



Teravih Namazı: Farz mı, Vacip mi, Sünnet mi?



Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır.



Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?



Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.



Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.



Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.



Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.







Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınıyor. İftar sonrası vatandaşlar teravih namazını camilerde cemaat ile kılıyor. Teravih namazının hükmü Ramazanda merak edilen detaylardan biri. Peki Teravih namazı farz mı sünnet mi? Teravih namazının hükmü nedir? İşte Diyanet bilgisi...