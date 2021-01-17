Taylan Antalyalı: '5 puanlık farkı kapatırız!'

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Eksik kaldıkları için zorlandıklarını belirten Antalyalı, "İki takım da ağır zemine rağmen iyi mücadele etti. İstediğimiz birkaç pozisyonu da bulmuştuk ancak eksik kalınca bu maçlar zor oluyor." dedi.



5 puanlık farkı kapatacaklarını söyleyen Taylan, "Biz Galatasaray gibi oynarsak 5 puanlık farkı çok rahat kapatırız. 5 puan, bizim için çok büyük bir fark değil. Kalan 2 maçı kazanıp devreye iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



