Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan Tarık Çamdal sürprizi geldi.Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a imza attı2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.Serbest oyuncu statüsünde olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibine giderken bu transfer "Hoş Geldin Tarık Çamdal" videosu ile açıklandı