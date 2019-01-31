Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan Tarık Çamdal sürprizi geldi.
Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a imza attı
2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.
Serbest oyuncu statüsünde olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibine giderken bu transfer "Hoş Geldin Tarık Çamdal" videosu ile açıklandı
Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a imza attı
2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.
Serbest oyuncu statüsünde olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibine giderken bu transfer "Hoş Geldin Tarık Çamdal" videosu ile açıklandı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
🔴⚪ Hoş Geldin 'Tarık Çamdal'#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/JfTIElBdcY
— Antalyaspor (@Antalyaspor) 31 Ocak 2019