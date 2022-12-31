Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Talat Bulut oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Talat Bulut'un hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Kurtuluş lisesini bitirdi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıftayken tiyatro için okuldan ayrıldı. Talat Bulut, aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosunu'nun oyuncu seçmelerine katıldı. Bir sene süren kursu birincilik ile tamamladı. Sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.1979'da Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'' filminde Türkan Şoray ile birlikte oynayarak sinemaya geçtiği ilk film oldu. Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerinde rol almanın yanısıra bir yıl tekstille uğraştı, şimdilerde ise seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.7. Ankara Film Festivali – 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı1. Ankara Film Festivali – 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen20. Antalya Film Festivali – 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman37. Antalya Film Festivali – 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi22. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf