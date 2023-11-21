Haber Tarihi: 21 Kasım 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 11:57

T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2023 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıklıyor. Hatırlanacağı gibi TCMB Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Ekonominin gündemini yakından takip edenler, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2023 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir? İşte 2023 Kasım Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2023 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir?
Abone Ol
Merkez Bankası faiz kararı 2023 Kasım için tüm dikkatler PPK Toplantısı'na çevrildi. Altın, dolar ve piyasalarda yaşanan hareketlilikle gözler kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı tarihlerine çevrildi. Ekim ayında Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artırım eğilimini sürdürerek faizi yüzde 35'e yükseltmişti. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istikrara vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadelemizi güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz. Finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi. Gözler şimdi kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte? İşte, toplantı tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz toplantısı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Kritik toplantının ardından faiz kararının saat 14.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda Kasım ayı toplantısında daha önceki kararlarda olduğu gibi Kasım ayında da faiz artışı bekleniyor.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 35'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtilen duyuruda, enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.


Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."

Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki dengeli seyrin, rezervlerde süregelen artışın, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteğinin ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve dışı talebin artmasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edilerek, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir." bilgisi verildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Merkez Bankası
Gündem

Diğer Haberler

Alexander Sörloth: 'Trabzon'u özledim' Trabzonspor Alexander Sörloth: "Trabzon'u özledim"
Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'a büyük ayıp! Manchester United Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'a büyük ayıp!
Icardi'nin yakın dostundan itiraf: 'Asla katlanamaz' Galatasaray Icardi'nin yakın dostundan itiraf: "Asla katlanamaz"
İtalyanlardan Ferdi Kadıoğlu yorumu: 'Milan'a ilaç olur' Fenerbahçe İtalyanlardan Ferdi Kadıoğlu yorumu: "Milan'a ilaç olur"
Nihal Candan evli mi, eşi kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli? Gündem Nihal Candan evli mi, eşi kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?
Michy Batshuayi'ye İtalya'dan kanca! Fenerbahçe Michy Batshuayi'ye İtalya'dan kanca!
Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku Beşiktaş Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku
Spotify Wrapped 2023 ne zaman çıkıyor? 2023 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak? Gündem Spotify Wrapped 2023 ne zaman çıkıyor? 2023 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş'ta Emrecan Bulut beğeni topladı Beşiktaş Beşiktaş'ta Emrecan Bulut beğeni topladı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erol Bulut'tan Arda Güler yorumu!
2
Galatasaray'da Tete için flaş karar
3
Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı hakemine tepki!
4
Rıza Çalımbay'dan iki isme olumsuz rapor
5
Galler - Türkiye: Muhtemel 11'ler
6
Juventus'ta Kenan Yıldız kararı!
7
Fenerbahçe'ye Christian Kouame teklifi!

SON HABERLER

yukarı ok