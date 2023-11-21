T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2023 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Merkez Bankası faiz kararı 2023 Kasım için tüm dikkatler PPK Toplantısı'na çevrildi. Altın, dolar ve piyasalarda yaşanan hareketlilikle gözler kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı tarihlerine çevrildi. Ekim ayında Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artırım eğilimini sürdürerek faizi yüzde 35'e yükseltmişti. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istikrara vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadelemizi güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz. Finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi. Gözler şimdi kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte? İşte, toplantı tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz toplantısı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.Kritik toplantının ardından faiz kararının saat 14.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.Merkez Bankası'nda Kasım ayı toplantısında daha önceki kararlarda olduğu gibi Kasım ayında da faiz artışı bekleniyor.TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 35'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtilen duyuruda, enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:"Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki dengeli seyrin, rezervlerde süregelen artışın, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteğinin ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve dışı talebin artmasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edilerek, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir." bilgisi verildi.21 Aralık 202325 Ocak 202422 Şubat 202421 Mart 2024