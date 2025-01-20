Haber Tarihi: 20 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 09:30

Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2025 TV8 yayın akışı!

20 Ocak Survivor bu akşam var mı, yok mu? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV8'in yeni sezonuna da damga vuran fenomen yarışması Survivor, gün itibariyle bir kez daha gündem olmuş durumda. Bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla izleyicisi ile buluşan yarışmanının bu akşam olup olmadığına ilişkin tüm ayrıntıları ve TV8 yayın akışını derledik...

Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2025 TV8 yayın akışı!
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Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yarışmanın izleyicileri, 20 Ocak Pazartesi akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Survivor, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE?

Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fenomen yarışma Survivor, 21 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak.

20 OCAK 2025 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Yerli Sinema Recep İvedik 6

21:30 Sıfırıncı Gün

01:30 Tuzak
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