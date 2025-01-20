Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2025 TV8 yayın akışı!

Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yarışmanın izleyicileri, 20 Ocak Pazartesi akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Survivor, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.

Fenomen yarışma Survivor, 21 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak.

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Yerli Sinema Recep İvedik 6

21:30 Sıfırıncı Gün

01:30 Tuzak