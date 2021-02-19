Süper Lig, İtalya 3. Ligi'nin gerisinde kaldı!

Süper Lig'de ara transfer dönemi sırasında kulüpler yaptıkları transferlerle dikkat çekerken, öne çıkan nokta ise transfer gelirlerinde yine gerilerde kalmamız oldu. 21 lig ekibi satışını yaptıkları 161 futbolcudan 18.1 milyon Euro kazanırken, bu değerde İtalya 3. Ligi bile bizi geçmeyi başardı. İtalya Serie C'de ekipler 18.5 milyon Euro'yu kasalarına koyarak önümüzde yer aldılar. Bu alanda zirve ise 72 milyon Euro gelir ile İtalya Serie A'nın oldu. Belçika 1. Ligi de 36.5 milyon Euro ile ikinci sıraya yerleşti.



ÜÇ SEZON SONRA EKSİYE DÜŞTÜK



Süper Lig ekipleri yaz ve kış transferlerinde toplamda 15.5 milyon Euro eksiye düşerken, üç sezon sonra alım satımlarda eksi seviyeye indik. 2018-19 sezonunda 36.3 milyon Euro, 2019-20 sezonunda ise 10 milyon Euro kâr etmiştik. Daha önce bu değerden daha fazla eksiye düştüğümüz sezon ise, 29.5 milyon Euro ile 2016-17 olmuştu.



EN ÇOK PARA HARCAYAN 4. LİG OLDUK



Takımlarımız oyuncu satış gelirlerinde beklenen başarının çok gerisinde kalırken, futbolcu almak için harcanan toplam 32 milyon Euro ile Avrupa'nın 4 numarası oldu. İngiltere Premier Lig'in 108 milyon Euro ile ilk sıraya oturduğu listede, İtalya Serie A 87 milyon Euro ile 2'nci, Almanya Bundesliga ise 56 milyon Euro ile 3'üncü sırada bulundu.



