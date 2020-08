Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe ile görüşüyoruz!'

Fatih Karagümrükspor Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Brahim Darrri, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek ve Alassane Ndao'nun transferiyle ilgili konuştu.



Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma, hakkında transfer iddiaları çıkan oyuncuları hakkında konuşurken; Süper Lig'in 22 takımla oynanması gerektiğini ve yabancı sınırına karşı olduğunu söyledi.



Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın konuğu olan Süleyman Hurma, "Ligin 22 takımla oynanması konusunda kararı TFF verecek. Ben, Süper Lig'in 22 takımla oynanmasından yanayım. Adana Demirspor gibi köklü ve büyük bir camianın Süper Lig'de olmasını her zaman isterim. Adana Demirspor gibi taraftarı kuvvetli takımların Süper Lig'de olması beni mutlu eder. Adımı söyleyebildiğim günden beri futbolla ilgileniyorum. Futbol konusundaki tecrübemi kullandım. Önemli bir kadro kurduk ve Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'de de çok güzel bir kadro kuracağız. Hem yerli hem de yabancı çok önemli yıldız adayı futbolcuları kadromuza katacağız." dedi.



'Darri'nin transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz'



İsmi Fenerbahçe ile anılan Brahim Darri ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Alassane Ndao hakkında ise Başkan Hurma, "Kulübümüzde yer alan futbolculara hem yurt içerisinden, hem de yurt dışından çok fazla talep var. Alassane Ndao için çok iyi teklifler var. Alassane Ndao, Senegal U23 Milli Takımı'nın kaptanı. Alassane Ndao'yu transfer sezonu sona erdikten sonra almıştık dolayısıyla ligin ikinci yarısında forma giyebildi. Çok konuşulan oyuncuları kadromuzda bulunduruyorsak bu da doğru işler yaptığımızı gösterir. Transfer konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. Fatih Kuruçuk ve Ramazan Civelek bizim için önemli futbolcular. Kolay kolay satmayı düşünmüyoruz. Brahim Darri için Fenerbahçe ile Alassane Ndao için de birkaç takımla görüşmeler yaptık ancak herhangi bir anlaşma yapmadık. Araya play off maçlarımız ve bayram süreci girdi. Bundan sonra bazı durumlar mutlaka netleşir.



Süper Lig için sürpriz transferlerimiz olacak. Çalışmalarımıza başladık. Kalkıp 35 yaşında bir futbolcuyu almayacağız. Ben, Nordin Amrabat gibi futbolcuları alırım, herkes bizde tanımaya başlar. Sonra o futbolcu yıldız isim olur. Fatih Karagümrükspor olarak Süper Lig'e renk katacağız. Güçlü, dinamik, futbolseverlerin maçlarını izlerken zevk alacağı bir takım kuracağız. Engin Bekdemir'in sözleşmesi sona erdi. Henüz Engin için net bir karar almadık. Fatih Karagümrükspor olarak çok ciddi hedeflerimiz var. Kısa vadeli hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak." ifadelerini kullandı.



Stadyum ve tesis konusunda son durumu anlatan Süleyman Hurma, "Stadyum ve tesislerimizi yaptıktan sonra da yeni bir hedef belirleyeceğiz. Hem stadyum hem de tesis konusu bizim için çok önemli. 1926'da kurulmuş bir kulübün dikili bir ağacı yok. Bu çok üzücü bir durum. Hem devlet büyüklerimizden hem de belediye başkanlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bize söz verdi. Zaten kendisi de Karagümrüklü. Çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması için henüz bir görüşme yapmadık. Bir hafta içerisinde bu konunun sonuca kavuşacağını düşünüyorum. TFF'nin bu konuda ne diyeceğini henüz bilemiyoruz. Onlarında olurunu ve onayını almamız lazım. Vefa Stadı için iki sezon da yarım stadyum yapılabilecek kadar para harcadım. Şu an Türkiye'nin en iyi zemini bu stadyumda. Şampiyonlar Ligi için İstanbul'a gelen UEFA yetkilileri Olimpiyat Stadı için bizim zemini yaptırdığımız firma ile çalıştı. Biz, Vefa Stadı için elimizden geleni yaptık ama sonuçta 1945 yılında yapılmış bir stadyum." açıklamasında bulundu.



'Sınır gelirse Fatih ve Ramazan için 10 milyon Euro isterim'



Yabancı futbolcu sınırlamasına karşı olduğunu belirten Hurma, "Bir ülkede üretim yoksa ithalat yapmak zorundasınız. Bugün Türkiye'de futbolcu yetişmemesinin sebebi Türk gençlere gerekli fırsatların verilmemesidir. Biz altyapıya yönelmediğimiz sürece, getirilen tüm yabancı kuralları ekonomimizi bozar. Biz kendi çocuklarımızı Avrupa'da rekabet edebilecek seviyede yetiştirmemiz lazım. Türk futbolunun temel problemi bu. Bir tane futbolcuya 10 tane kulüp talip olursa o futbolcunun fiyatı ister istemez artar. Zamanında Türk futbolcuları yüksek paralar sattım. Türkiye'de o futbolcular için verilen paraları Avrupa'da vermezlerdi. Çünkü Avrupa'da üretim yapılıyor. Üretimin olduğu yerlerde bu kadar yüksek rakamlar olmaz. Örnek vereyim. Yabancı kuralını 3'e düşürdüğünüz dakika ben Fatih Kuruçuk ve Ramazan Civelek için 10 Milyon Euro isterim. Sonuç olarak üretemiyorsanız, yasaklayamazsınız. Kayserispor'dayken Mehmet Topuz, Serdar Kesimal ve Hasan Ali için neden yüksek bonservis istedim? Çünkü sistem buna hükmediyordu, yasak gelirse yine aynısı olacak. " diye konuştu.