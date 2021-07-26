Stryger Larsen, Premier Lig yolcusu

Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Danimarkalı Jens Stryger Larsen'in adı Premier Lig takımları ile anılıyor.

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Stryger Larsen, Premier Lig yolcusu
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26 Temmuz 2021 10:33
Galatasaray 'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Danimarkalı Jens Stryger Larsen'in adı Premier Lig ekipleri West Ham ve Watford ile anılmaya başlandı.

Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgiye göre, Sacha Boey transferi ile sağ bek bölgesini dolduran Galatasaray'ın bu transferde artık geri planda kalmasının ardından Jens Stryger Larsen için West Ham ve Watford devreye girdi.

EURO 2020'de de göz dolduran Jens Stryger Larsen için West Ham United'ın 5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncunun da Premier Lig'de oynamak istediği belirtildi.


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