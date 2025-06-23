Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2025 Steam yaz indirimi tarihleri

Steam'in geleneksel indirim takvimine göre, 2025 yaz indirimlerinin haziran ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Valve'ın geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, yaz indirimleri genellikle Haziran ayının son perşembesi başlıyor ve iki hafta boyunca devam ediyor.



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyanın 2025 yılında 26 Haziran Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlaması öngörülüyor. İndirimlerin 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü sona ermesi bekleniyor.



HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?



Steam yaz indirimleri, bağımsız yapımlardan birçok oyuna kadar çok geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de:



Elden Ring



Red Dead Redemption 2



Hogwarts Legacy



EA FC 25



Cyberpunk 2077



Baldur's Gate 3



gibi yüksek bütçeli oyunlarda %30 ila %80'e varan indirimler olması bekleniyor.

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