Haber Tarihi: 23 Haziran 2025 17:38 -
Güncelleme Tarihi:
23 Haziran 2025 17:38
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2025 Steam yaz indirimi tarihleri
Oyunseverlerin merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2025 için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca oyuncunun takip ettiği bu dev kampanya, yüzlerce popüler oyunda büyük fırsatlar sunuyor. Peki, Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
Steam'in geleneksel indirim takvimine göre, 2025 yaz indirimlerinin haziran ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Valve'ın geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, yaz indirimleri genellikle Haziran ayının son perşembesi başlıyor ve iki hafta boyunca devam ediyor.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyanın 2025 yılında 26 Haziran Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlaması öngörülüyor. İndirimlerin 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü sona ermesi bekleniyor.
HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?
Steam yaz indirimleri, bağımsız yapımlardan birçok oyuna kadar çok geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de:
Elden Ring
Red Dead Redemption 2
Hogwarts Legacy
EA FC 25
Cyberpunk 2077
Baldur's Gate 3
gibi yüksek bütçeli oyunlarda %30 ila %80'e varan indirimler olması bekleniyor.
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