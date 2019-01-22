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Sow'un yeni takımı belli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

Sow'un yeni takımı belli oldu!
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22 Ocak 2019 22:52
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

Beın Sports'un haberine göre, bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

Senegalli golcü, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Dubai takımında forma giyiyordu.

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