Şota: 'Sörloth, Ada'da başarılı olabilir'

Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Şota Arveladze, kendisinden sonra Fırtına'ya gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth'tan övgüyle bahsetti.
"İNGİLTERE'DE BAŞARILI OLABİLİR"
Norveçli forvetin çok iyi bir golcü olduğunun altını çizen Gürcü futbol adamı, "Onu defalarca izledim. Premier Lig'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi.
Süper Lig'de 19 golü bulunan Sörloth, 7 gol daha atarsa Şota'nın 1995-96 sezonundaki 25 gollük rekorunu kıracak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"İNGİLTERE'DE BAŞARILI OLABİLİR"
Norveçli forvetin çok iyi bir golcü olduğunun altını çizen Gürcü futbol adamı, "Onu defalarca izledim. Premier Lig'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi.
Süper Lig'de 19 golü bulunan Sörloth, 7 gol daha atarsa Şota'nın 1995-96 sezonundaki 25 gollük rekorunu kıracak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın