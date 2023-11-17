Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 10:45

Sömestr tatili ne zaman? 2024 Sömestr tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi, milyonlarca öğretmen ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İlk ders zili 11 Eylül'de çaldı. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başladı, öğrenciler de ocak ayındaki sömestr tatili ile dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Sömestr tatili ne zaman? İşte 2024 Sömestr tatili tarihi

Sömestr tatili ne zaman? 2024 Sömestr tatili tarihi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okulların yarıyıl tatiline başlayacağı tarih belli oldu. Okullar açıldıktan sonra kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Ardından ise yarıyıl tatili ve sömestr olarak da bilinen 15 tatil başlayacak, öğrenciler karne alarak dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 tatil takvimi...
2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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