Somaspor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, Ankaraspor deplasmanında rahat kazanarak seri başlattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor seriye bağladı
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25 Eylül 2022 15:01
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Somaspor, Ankaraspor deplasmanında da rahat kazanarak seri başlattı.

Rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yenen Ege ekibinde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür çıkışa geçtiklerini ve üst sıralara doğru tırmanacaklarını söyledi. İki haftadır çok doğru bir mücadele sergilediklerini anlatan Basatemür, "İlk 4 maçımızı kazanamadık ama asla umudumuzu kaybetmedik. Mücadeleden vazgeçmemiz söz konusu bile olamaz. Esenler Erokspor ve Ankaraspor galibiyetleri bize büyük moral aşıladı. Serimizi sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

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