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Smith Jr: "New York'ta kalmak istiyorum"

New York Knicks guardı Dennis Smith Jr, yeni bir şehirde yeni bir başlangıç yapmak istediğine dair iddiaların bulunduğu rapordan bahsetti.

New York Knicks guardı Dennis Smith Jr, yeni bir şehirde yeni bir başlangıç yapmak istediğine dair iddiaların bulunduğu rapordan bahsetti.

22 yaşındaki Smith, New York'ta kalmak istediğini söyledi.

Bununla birlikte, New York'ta işlerin en sonunda yoluna döneceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, Smith'in cevabı ise imalı oldu:

"Ben ortalıkta bekleyen türde bir adam değilim, anlatabildim mi?"

The Athletic'e göre, Knicks ile temasa geçen NBA yöneticileri Smith'in yeni bir başlangıç için uygun olacağı izlenimi altındalar. Minnesota'nın ilgi gösterdiği bildirilmişti.

Smith, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Knicks için oynamayı seviyorum. Yani ne yapmam gerekiyorsa, ben hallederim."

"Burada olmak istiyorum. Başka bir şey aklımda değildi. Benim işim şu an olup bitenlerle ilgilenmek. Ben New York Knicks'teyim, bu yüzden bu takımla kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum."


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