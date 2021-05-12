Sivasspor'un serisi 18 maça çıktı

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 18 maça yükseldi.



Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 18 karşılaşmada bileği bükülmedi.



Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.



Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.



Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.



Kritik galibiyetler



Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.



Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.



Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u, 39. haftasında ise deplasmanda Gaziantep'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti.



Kırmızı-beyazlılar, ligin 40. haftasında ise iç sahada Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.



Sivasspor, ligin 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.



Son 18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde edip hanesine 38 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.



Ligde çıktığı 39 maçta 15 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 62 puanı bulunuyor.



Sivasspor, ligin son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



