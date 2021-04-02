Sivasspor ile Trabzonspor'un 30. maçı

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor ile Trabzonspor'un 30. maçı
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02 Nisan 2021 13:47
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. 

- Sivas'taki maçlar 

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.



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