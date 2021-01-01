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Silver: "Kyrie'nin aşı meselesi, onunla NYC arasında!"

NBA başkanı Adam Silver, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısı meselesinin NBA ile değil, New York şehriyle arasında olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısı meselesinin NBA ile değil, New York şehriyle arasında olduğunu söyledi.

Irving'in KOVID aşısını olmaktaki tereddütü, Nets'in kendisini tam zamanlı bir üye olana kadar takımdan men etmesine neden olmuştu.

2021-22 NBA normal sezonu öncesindeki basın toplantısında Silver, aşı yaptırmanın "bir tür kamu hizmeti" olduğunu açıkladı:

"Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Açıkçası, bu konuda düşünceleri ne kadar güçlü olursa olsun, umarım Kyrie eninde sonunda aşı olmaya karar verir. Çünkü Nets'i onunla beraber tüm oyuncu kadrosuyla sahada görmeyi çok isterim.

Şu anda bu durum Kyrie ve New York şehri arasında. Bu ligi kapsayan bir sorun değil, çünkü zorunlu değil."

"BEN ZORUNLU AŞILARI TERCİH EDERDİM"

Silver ayrıca bireysel olarak, NBA'in aşıları zorunlu kılması gerektiğine inandığını belirtti:

"Oyuncular Sendikası ile tartıştığımız sırada, aşılanan oyuncuların oranı %80 civarındaydı. O noktada, tam olarak kaç oyuncunun aşı olmamayı tercih edeceğini bilebilirlerdi, emin değilim.

Oyuncular Birliği'nin zorunlu aşıları kabul etmesini tercih ederdim. Hakemler birliği, bazı üyelerinin itirazlarına rağmen zorunlu aşıları kabul etmişti.

Ancak nihayetinde, oyuncularımız için bu sorunlara bağlı olan nispeten düşmancıl yaklaşımdan kaçınabilirdik diye düşünüyorum. Bana kalırsa her oyuncu aşı olsaydı, herkes için en iyisi olurdu."


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