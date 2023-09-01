NFL takımı Seattle Seahawks'ın eski yıldızı Richard Sherman, Los Angeles Lakers ile Milwaukee Bucks arasında Anthony Davis ve Giannis Antetokounmpo takası üzerine bir görüşme yapılabileceğini öne sürdü.



Sherman bu varsayımsal takas üzerine Fox Sports 1'in "Undisputed" isimli programında şunları söyledi:



"Lakers'ın verebileceği hangi parçalar var? Anthony Davis henüz yeni sözleşme imzaladı. Rakamları muhtemelen birbirine yakındır ve bu tam Rob Pelinka'nın yapacağı türden bir işlem. Uzatma sözleşmesini yeni imzaladığı için Aralık ayına kadar bu yapılamaz ama bu gerçekleşebilecek bir şey mi? Giannis ve LeBron James birlikte oynarsa takımın iyi bir potansiyeli var demektir."



Davis, 2022-23 normal sezonunda Los Angeles formasıyla çıktığı 56 maçta 25,9 sayı, 12,5 ribaund, 2,6 asist ve 2,0 blok ortalamaları yakalamıştı.



Antetokounmpo ise, oynadığı 63 maçta maç başına 31,1 sayı, 11,8 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakaladı.



