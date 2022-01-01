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Shaq'ın MVP adayı, Embiid!: "Bu ödül en 'fena' adama gitmeli"

Efsane oyuncu Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in MVP ödülü yarışında şu anda zirvede yer aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Efsane oyuncu Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in MVP ödülü yarışında şu anda zirvede yer aldığını söyledi.

Shaq, bu yıl harika bir sezon geçiren Embiid'in, bir MVP'de bulunması gerektiğini düşündüğü kriterleri karşıladığını açıkladı:

"Son 15 yıldır 'En Değerli Oyuncu'nun tanımının aslen ne olduğu benim için hiç net olmamıştı. Charles (Barkley) ve Kenny (Smith) gibi bazı adamlar 'Şu takımın derecesi daha iyi, o yüzden şu adam MVP'dir' falan diyorlardı.

MVP'nin her zaman bireysel bir ödül olduğunu, yani ligdeki en 'fena' adama verildiğini düşünmüşümdür. Şu an ise ligdeki en fena adam Joel Embiid, fakat yarışta altı oyuncu daha bulunuyor.

Bu yüzden umuyorum ki medya, Embiid'i sırf kendisine yakın olan başka bir adamın takımının derecesi daha iyi diye cezalandırmaz..."

76ers pivotu bu sezon 29.0 sayı, 10.8 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarla oynarken, Sixers'ı Doğu Konferansı'nın lideri Miami Heat'ten sadece üç maç geriye, 28-19'luk dereceyle 6. sıraya taşımış durumda.


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