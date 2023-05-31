Sezonun en golcüsü tekrardan sahada

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarı finalinde cuma günü rakibi Beyoğlu Yeniçarşı'yla oynayacağı ilk maça bilenen Efeler 09 SFK'da takımın yıldızı İshak Kurt, rövanşta sahada olacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Play-Off'ta çeyrek finalde Artvin Hopaspor'la oynanan maçın 38'inci dakikasında direkt kırmızı kart gören İshak'a 1 maç ceza verdi.
Beyoğlu Yeniçarşı'yla cuma günü İstanbul'da yapılacak ilk karşılaşmada forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu 7 Haziran'da Aydın'daki rövanşta takımdaki yerini alabilecek. İshak, attığı 24 golle bu sezon 3'üncü Lig'de gol kralı olmuştu.
Beyoğlu Yeniçarşı'yla cuma günü İstanbul'da yapılacak ilk karşılaşmada forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu 7 Haziran'da Aydın'daki rövanşta takımdaki yerini alabilecek. İshak, attığı 24 golle bu sezon 3'üncü Lig'de gol kralı olmuştu.