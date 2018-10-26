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Sevilla'dan Akhisar itirafı; "Rahat maçtı"

Akhisarspor'u 6-0 mağlup eden Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin rahat bir maç oynadıklarını söyledi.

Kaynak: AA
Sevilla'dan Akhisar itirafı; 'Rahat maçtı'
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26 Ekim 2018 01:40
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3'üncü maçında Akhisarspor'u 6-0 mağlup eden Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol ekibi Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin futbolda genelde çok fazla fark olmadığını ifade ederek, "Ancak bu akşamki rakip takım çok fazla çok fazla pozisyona giremedi ve ilk dakikalarda 2 golle öne geçtik. Gerçekten rahat bir maç oldu bizim için." diye konuştu.

Hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Machin, "Hedefimiz kazanmaktı, 3 puan elde etmekti. Bunu yaptık. Bunun dışında kazanmak zorundaydık, bunun zaten bilinci içindeyiz. Oyuncular çok güzel goller attılar." değerlendirmesinde bulundu.

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