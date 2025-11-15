15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Serdal Adalı, derbiden sonra ilk kez konuştu: Orkun Kökçü

Derbide gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağındaki Orkun Kökçü için konuşan Başkan Serdal Adalı, yıldız oyuncunun çok üzgün olduğunu ancak performansından hiçbir şikayetlerinin bulunmadığını söyledi.

Derbide kırmızı kart gören Beşiktaş takım kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili Beşiktaş'tan ilk kez bir açıklama geldi.
 
Derbide gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağındaki Orkun Kökçü için konuşan Başkan Serdal Adalı, yıldız oyuncunun çok üzgün olduğunu ancak performansından hiçbir şikayetlerinin bulunmadığını söyledi.
 
Adalı, Orkun Kökçü için, "Orkun Kökçü ile görüşmez olur muyum? Çok üzgün. Hiçbir oyuncu böyle bir maçta kırmızı kart görmek istemez. Performansı her hafta yükseliyor. Analizlerde, rakamlarda, sahada görüyoruz. Performansından şikayetçi değilim, zaten bu kararı da hoca veriyor. Orkun ile ilgili sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
