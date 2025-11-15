Serdal Adalı, derbiden sonra ilk kez konuştu: Orkun Kökçü

Derbide kırmızı kart gören Beşiktaş takım kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili Beşiktaş'tan ilk kez bir açıklama geldi.

Derbide gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağındaki Orkun Kökçü için konuşan Başkan Serdal Adalı, yıldız oyuncunun çok üzgün olduğunu ancak performansından hiçbir şikayetlerinin bulunmadığını söyledi.

Adalı, Orkun Kökçü için, "Orkun Kökçü ile görüşmez olur muyum? Çok üzgün. Hiçbir oyuncu böyle bir maçta kırmızı kart görmek istemez. Performansı her hafta yükseliyor. Analizlerde, rakamlarda, sahada görüyoruz. Performansından şikayetçi değilim, zaten bu kararı da hoca veriyor. Orkun ile ilgili sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.