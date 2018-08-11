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Şenol Güneş'ten Akhisarspor uyarısı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Akhisar maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Kaynak: Fanatik
Şenol Güneş'ten Akhisarspor uyarısı
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11 Ağustos 2018 13:12
LASK Linz karşılaşmasındaki futboldan memnun olmadığını belirten Şenol Güneş, "5-6 pozisyon buluyorsak en az yarısını gole çevirmemiz lazım. Böyle dağınık bir oyunu bir daha görmek istemiyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında önceki akşam Vodafone Park'ta Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 yendikleri karşılaşmayla ilgili olarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

Dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Güneş, "Kendi evimizdeki karşılaşmayı 1-0 kazandık. Ama pas hatalarının çok olması hem takımı yordu hem de rakibe cesaret verdi. 5-6 pozisyon buluyorsak en az yarısını gole çevirmemiz lazım. Böyle dağınık bir oyunu bir daha görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Zemin için çalışma başladı

Bu sözlerin ardından oyunculardan Vodafone Park'ın sahasındaki bozulmalar sebebiyle şikayet alan Güneş'in, bu konuda yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği ve yarın yapılacak Akhisar maçı öncesinde zeminde iyileştirilme yapılmasını istediği belirtildi. Yapılacak düzenlemelerin ardından yarın Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleye kadar zeminin bozulma meydana gelen bölümlerinin tamir edilmesi bekleniyor.

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