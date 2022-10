Şenol Can: '3 puan alabilirdik'

Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can, Trabzonspor'la deplasmanda berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



TRT Spor'a açıklama yapan Şenol Can, savunma anlamında başarılı bir oyun çıkardıklarını belirterek, "Trabzonspor perşembe günü oynadıktan sonra bizim maça yorgun çıkacağını biliyorduk. Biz de iyi futbol oynamaya çalıştık. Ofansif ve defansif anlamda planlarımızı yaptık. Defansif anlamda iyi bir oyun sergiledik. Fakat, ofansif anlamda biraz daha etkili oynayabilseydik 3 puanı alabilirdik. 1 puanı kazanç olarak görüyoruz. Futbol şansı da bizim yanımızdaydı. Bundan sonra da iyi Kasımpaşa izleteceğiz. Kendimizi geliştireceğiz ve daha iyi olacağız." diye konuştu.



Son haftalardaki çıkışlarını da değerlendiren Şenol Can, "Güzel bir çıkışımız var. İçeride bütün futbolcuları tanıyorum. Kadromuz iyi. Ligin başındayız, daha çok maç var önümüzde. Cumartesi günü Adana Demirspor maçı var. Ligin güçlü takımlarından. O maçta da iyi oynayıp 3 puan istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Yaş olarak ligin en gençlerinden biri olan Şenol Can konuyla ilgili, "Teknik direktörlüğün genci yaşlısı yok bence. Şansını iyi kullanan, güncel futbolu, zamanı, çağı takip edenler başarılı oluyor. Genç hocalar olarak en iyi futbolu oynatmaya çalışıyoruz. Önümüzde uzun zaman var. Kendimizi her gün güncelleyip Avrupa'da da çalışan antrenörler haline geliriz." sözlerini kullanarak açıklamalarını tamamladı.





