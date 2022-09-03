Selahattin Baki: 'Duyduğum en büyük yalan'









Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yla anlaştığı iddiası tüm dünyada konuşuldu. Sport Express, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye bu durumu sordu.Baki ise, "u" karşılığını verdi. Hatırlanacağı üzere bu konu hakkında daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da açıklamalarda bulunmuştu.Jorge Jesus," demişti.Portekizli yıldız, son dönemlerde Manchester United'da yedek bırakılmaya başlanmıştı. Onun kulübede olduğu maçlarda Kırmızı Şeytanlar galibiyetler elde etmişti.İngiliz ekibiyle bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan 37 yaşındaki futbolcu, eski günlerini arıyor.