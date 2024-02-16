Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 11:44 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 11:44

Seçim görevleri ne zaman belli olacak? (2024-YSK)

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler öncesinde merak edilen konuların başında sandık görevlisi olmanın ayrıntıları geliyor. Peki, kimler sandık görevlisi olabilir? Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

Seçim görevleri ne zaman belli olacak? (2024-YSK)
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Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler öncesinde merak edilen konuların başında sandık görevlisi olmanın ayrıntıları geliyor. Seçmenlerin oy kullandıkları sandık başlarında sandık görevlileri yer alacak. Sandık görevlisi başvuru sonuçları seçime kısa bir süre kala gündeme geldi. Sandık görevlisi başvurusu sonuçları belli oldu mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2024 

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.
Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.

Yurt dışı seçmen kütüklerine kayıtlı seçmenler ise sandık kurulacak temsilcilikler ve gümrük kapılarının adres ve oy kullanma tarihi bilgilerine YSK'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Oy verme işlemi için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

SEÇİM SANDIK GÖREVİNE GİDİLMEZSE NE OLUR?

Ülkemizde 5 senede bir gerçekleşen yerel seçimlerin yanı sıra 4 senede bir ise genel seçim yapılmaktadır. YSK tarafından birçok vatandaşın sekteye uğramaması adına görevlendirmeler yapılmaktadır. Seçimde görev alacaklar sandık görevlisi, sandık başkanı ve üyeleri olarak belirlenir. görev dağılımı sonrasında birçok kişi görevine gitmemektedir. Bu durumun herhangi bir cezası yoktur.

OYLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçmenler oy verme işlemini 08:00-17:00 saatleri arasında tamamlayacak. 17:00'den sonra seçmeler oy kullanamayacak. Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemleri sona erince de oyların sayımı başlayacak.
🔴 Türkiye yarın seçime gidecek


◾Oy verme işlemi 08:00'da başlayacak

◾Oy verme işlemi 17:00'da bitecek

◾60.6 milyon seçmen oy kullanacak

SEÇİM SANDIK GÖREVİNE GİTMEME CEZASI

Düzenli olarak gerçekleşen seçimler, 298 numaralı Seçim Yasasının 22. ve 23. maddelerine göre uyarlanmaktadır. Bu yasa içeriğinde sandık kurul üyeleri ve sandık başkanlarının görev günü yapması gerekenler ve seçim günü sandık başında olmamasına para cezası verilmektedir. Seçim günü haklı sebep olmadan görevinin başına sandıkta bulunmamasında 50 günden az olmamak şartı ile idari para cezasına tutulur. Aynı zamanda seçim günü oy kullanmayan vatandaşlara da 22 TL para cezası kesilmektedir.

Nasıl oy kullanacağım?

Oy verme mahalline giden seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliğini ibraz ederek oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine girecek, burada oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü basacak. Ardından oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

Sandık kurulundaki 7 görevliden 5'i siyasi parti temsilcisi olacak
Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5'i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak.

Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibarıyla dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.

SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ye ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK'nin internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

SANDIK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır. Oy verme sürecinde ve oyları sayım esnasında bir problem ya da aksaklık yaşanmaması için sandık görevlilerinin sandık başından ayrılmamaları gerekir. Bu sebeple sandık görevlilerinin ihtiyaçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanır. Sandıklarda yaşanan problemlerden öncelikle sandık başkanı ardından da sandık görevlileri sorumludur.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Sandık görevlisi ücretleri memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı. Aylık katsayı 0,76087 oldu.

Genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı (0, 760871 x 2000) olması dolayısıyla sandık görevlisi ücretinin bu yerel seçimlerde 1.521 TL olması bekleniyor.

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