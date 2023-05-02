Seçim görevini iptal etmek 2023: Seçim görevini kabul etmemek, gitmeme cezası nedir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Seçimlere az bir zaman kalması üzerine vatandaşlar seçim sandık görevlilerinin görevine gitmemesi durumunda ne tür ceza kesileceğini araştırmaktadır. Seçim sanık görevine gidilmezse ne olur? Seçim sandık görevine gitmeme cezası nedir? İşte detaylar...Ülkemizde 5 senede bir gerçekleşen yerel seçimlerin yanı sıra 4 senede bir ise genel seçim yapılmaktadır. YSK tarafından birçok vatandaşın sekteye uğramaması adına görevlendirmeler yapılmaktadır. Seçimde görev alacaklar sandık görevlisi, sandık başkanı ve üyeleri olarak belirlenir. görev dağılımı sonrasında birçok kişi görevine gitmemektedir. Bu durumun herhangi bir cezası yoktur.Düzenli olarak gerçekleşen seçimler, 298 numaralı Seçim Yasasının 22. ve 23. maddelerine göre uyarlanmaktadır. Bu yasa içeriğinde sandık kurul üyeleri ve sandık başkanlarının görev günü yapması gerekenler ve seçim günü sandık başında olmamasına para cezası verilmektedir. Seçim günü haklı sebep olmadan görevinin başına sandıkta bulunmamasında 50 günden az olmamak şartı ile idari para cezasına tutulur. Aynı zamanda seçim günü oy kullanmayan vatandaşlara da 22 TL para cezası kesilmektedir.