Portland Trail Blazers'ın 2023 NBA Draftı'nda seçtiği yeni oyuncusu Scoot Henderson, takımın yol ayrımında olduğu düşünülen yıldızı Damian Lillard ile birlikte oynamayı umduğunu söyledi.



Blazers'ın mevzubahis draft seçimini takas ederek etrafına veteran oyuncular alınmasını istediğini defalarca belirtmiş olan Lillard'ın, takımın Henderson'ın potansiyelini es geçmemesiyle vereceği karar halen merak konusu.



G League Ignite çıkışlı Henderson, Dame'in takasını istemeyip birlikte oynamaları gerektiğini şu sözlerle açıkladı:



"Oyunlarımızı bir araya getirdik mi, bu iş tamam demektir. Dame ile oynamayı kesinlikle çok isterim. Çok özel bir yetenek ve özel bir guard. İzlemekten en keyif aldıklarımdan biri. Saha dışındaki kişiliğini de düşünürsek, evet, beraber oynamak harika olurdu."



Henderson potaya gitmeye dayalı oyununun, kendisi gibi point guard olan Lillard'ın şutörlüğünü iyi bir şekilde tamamladığına inandığını belirtti:



"Ben boyalı alana girmeyi seven bir oyuncuyum ve Dame'in de öyle olduğunu biliyorum... Bana kalırsa oldukça heyecan verici ve hızlı bir oyunum var. Sahanın her iki ucuna da rahatlıkla gidip gelebiliyorum. Oyun stillerimizin birbirini çok iyi tamamladığına inanıyorum.



Henderson, yakın zamanda Lillard ile iletişime geçtiğini de sözlerine ekledi:



"Birkaç gündür iletişim halindeyiz. Yeni takım arkadaşıma bir merhaba demek istemiştim. Nasıl bir oyuncu olduğumu falan anlatıyordum ama beraber oynama konusunda çok fazla konuşmadık. Bence bu organik olarak gelişecek bir şey."





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