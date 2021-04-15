Schalke'nin Liverpool'dan Ozan Kabak talebi!

Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Schalke'nin, İngiliz kulübünden Mayıs sonuna kadar Ozan için kararını vermesini istediği ve olumsuz yanıt gelmesi halinde milli futbolcumuzu başka takıma göndereceği öğrenildi.

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Schalke'nin Liverpool'dan Ozan Kabak talebi!
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15 Nisan 2021 10:49
Schalke'nin Mayıs ayı sonunda Liverpool'un milli futbolcu Ozan Kabak'ın takımdaki geleceği hakkında karar vermesini istediği iddia edildi.

Alman yayın organı Fussball Transfers'a göre , Schalke'nin Mayıs ayı sonunda Liverpool'un kendisini imzalamak için 20 milyon € ödemeyi isteyip istemediğini öğrenmek istiyor. Ancak Kırmızıların Ozan ile kalıcı bir sözleşme yapmak isteyip istemediğine dair henüz bir netlik yok. Ozan'ın ise İngiltere'de mutlu olduğu ve Liverpool'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

21 yaşındaki milli futbolcumuzu satmak isteyen Schalke 04, Liverpool'un transfere yanaşmaması durumunda başka takımlara yöneleceği belirtildi. Ozan Kabak, son olarak Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 60 dakika forma giydi. Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'a katılan Ozan, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta yer aldı.



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