Schalke'den Galatasaray için iddialı açıklama!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke'de Sportif Direktör Christian Heidel ve teknik direktör Domenico Tedesco iddialı sözler kullandılar.
Alman basınına konuşan Sportif Direktör Heidel, ''En büyük sorunumuz gol atmak. İstanbul'da sıcak bir karşılaşma olacak. Bizi neyin beklediğini gayet iyi biliyoruz. Çok özel bir atmosfer olacağını da biliyoruz. Rakibimize saygımız var ancak kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir adım atmak istiyoruz.'' sözlerini kullandı.
TEDESCO: ''BELKİ GALATASARAY MAÇINDA...''
Teknik direktör Domenico Tedesco ise kalede genç kaleci Alexander Nübel'in oynayacağını belirtirken ''Nübel, Galatasaray maçında kalede olacak. Son zamanlarda gol atmada sıkıntı yaşıyoruz ama bir gün bu sona erecek. Kim bilir, belki Galatasaray maçında sona erer.'' şeklinde konuştu.
GENÇ KALECİ NÜBEL'E ELEŞTİRİ
Öte yandan Alman basını, Fahrmann'ın sakatlığının ardından kaleye geçen 22 yaşındaki kaleci Nübel'i eleştirdi. Schalke'nin Werder Bremen'e 2-0 yenildiği maçta Nübel'in yenilen 2 golde de hatalı olduğu belirtildi.
EN AZ GOL ATAN 2. TAKIM
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Schalke, Bundesliga'da Mainz'in ardından en az gol atan takım konumunda. Forvet oyuncusu Guido Burgstaller, Bremen maçının ardından öz eleştiride bulunurken ''Eğer gol atamazsanız, maç kazanamazsınız.'' demişti.
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Alman basınına konuşan Sportif Direktör Heidel, ''En büyük sorunumuz gol atmak. İstanbul'da sıcak bir karşılaşma olacak. Bizi neyin beklediğini gayet iyi biliyoruz. Çok özel bir atmosfer olacağını da biliyoruz. Rakibimize saygımız var ancak kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir adım atmak istiyoruz.'' sözlerini kullandı.
TEDESCO: ''BELKİ GALATASARAY MAÇINDA...''
Teknik direktör Domenico Tedesco ise kalede genç kaleci Alexander Nübel'in oynayacağını belirtirken ''Nübel, Galatasaray maçında kalede olacak. Son zamanlarda gol atmada sıkıntı yaşıyoruz ama bir gün bu sona erecek. Kim bilir, belki Galatasaray maçında sona erer.'' şeklinde konuştu.
GENÇ KALECİ NÜBEL'E ELEŞTİRİ
Öte yandan Alman basını, Fahrmann'ın sakatlığının ardından kaleye geçen 22 yaşındaki kaleci Nübel'i eleştirdi. Schalke'nin Werder Bremen'e 2-0 yenildiği maçta Nübel'in yenilen 2 golde de hatalı olduğu belirtildi.
EN AZ GOL ATAN 2. TAKIM
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Schalke, Bundesliga'da Mainz'in ardından en az gol atan takım konumunda. Forvet oyuncusu Guido Burgstaller, Bremen maçının ardından öz eleştiride bulunurken ''Eğer gol atamazsanız, maç kazanamazsınız.'' demişti.
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