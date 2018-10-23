Schalke'den Galatasaray için iddialı açıklama!

Guido Burgstaller, Bremen maçının ardından öz eleştiride bulunurken ''Eğer gol atamazsanız, maç kazanamazsınız.'' demişti.

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke'de Sportif Direktörve teknik direktöriddialı sözler kullandılar.Alman basınına konuşan Sportif Direktör Heidel, ''En büyük sorunumuz gol atmak. İstanbul'da sıcak bir karşılaşma olacak. Bizi neyin beklediğini gayet iyi biliyoruz. Çok özel bir atmosfer olacağını da biliyoruz.sözlerini kullandı.Teknik direktör Domenico Tedesco ise kalede genç kaleci Alexander Nübel'in oynayacağını belirtirken ''Nübel, Galatasaray maçında kalede olacak. Son zamanlarda gol atmada sıkıntı yaşıyoruz ama bir gün bu sona erecek. Kim bilir, belki Galatasaray maçında sona erer.'' şeklinde konuştu.Öte yandan Alman basını, Fahrmann'ın sakatlığının ardından kaleye geçen 22 yaşındaki kaleci Nübel'i eleştirdi. Schalke'nin Werder Bremen'e 2-0 yenildiği maçta Nübel'in yenilen 2 golde de hatalı olduğu belirtildi.Gol yollarında sıkıntı yaşayan Schalke, Bundesliga'da Mainz'in ardından en az gol atan takım konumunda. Forvet oyuncusu