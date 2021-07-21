Sassuolo, Kaan Ayhan'ı bırakmıyor

Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcuyla uzun süredir ilgilenen Galatasaray'ın Sassuolo'ya henüz tatmin edici bir teklif yapmadığı ve İtalyan ekinin Kaan'ın göndermeyi düşünmediği öğrenildi.



KALMASINI İSTİYOR



Roberto De Zerbi'nin Shakhtar'ın başına geçmesinin ardından göreve gelen Alessio Dionisi'nin Kaan'ı takımda görmek istediği bildirildi. Brezilyalı stoper Marlon'un 12 milyon Euro bedelle Shakhtar Donetsk'e satılmasının ardından Kaan'ı alternatifler arasında gören Dionisi'nin milli oyuncumuz için gelen tekliflerin bekletilmesi yönünde karar verdiği kaydedildi.



Bir önceki sezon, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro bedelle Sassuolo'ya transfer edilen savunma oyuncusu, hem beklediği süreyi bulamamış hem de beklentilerin altında kalmıştı. İtalya'da sezonu 20 karşılaşmayla kapatan Kaan, Almanya'dayken 7 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Bir yıl içerisinde oyuncunun değeri 6 milyon Euro'ya kadar geriledi.



