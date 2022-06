Sasa Djordjevic: 'Jan ve Nando çok iyiydi!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek 2-0 öne geçtikleri ING Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçı sonrası konuştu.



İşte Djordjevic'in maç sonu açıklamaları:



"Anadolu Efes'in kadrosunu değiştirmesini bekliyorduk. Micic'i ve Moerman'ı eklediler, iki uzun çıkardılar. Ama biz bunun için hazırdık, maç planımızı uyguladık. Çok konsantre ve odaklıydık. Bütün sene saha avantajı için çabaladık. Çünkü taraftar desteği çok önemli ve onlar da bu desteği verdiler."



"JAN VE NANDO ÇOK İYİYDİ"



"Liderlerimiz Jan ve Nando çok büyük katkı verdi ama bütün takımın katkısı oldu. Marko'nun da atışları çok iyiydi. Hücumda ve savunmada çok iyiydik."



"HER ZAMAN SAVUNMAYLA BAŞLIYORUZ"



"Her zaman savunmayla başlamamız gerekiyor, bu en önemli faktör. Düşünceler ve kurallar var, bunları her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Takım çok odaklıydı, her zaman topu paylaşmayı seven bir takım olduk. Savunmamız iyi olabilir ama daha iyi olabiliriz. Galibiyeti hak ettik."



"2-0 UNUTACAĞIZ; 0-0 GİBİ"



"Şu anda çok büyük bir avantaja sahibiz. Topa daha iyi baskı kurduk, gerçekten çok iyi iş çıkardık. 2-0'ı unutup 0-0 gibi gideceğiz oraya. Tekrar organize olup üçüncü maça çıkacağız."





