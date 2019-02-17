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Şarkılarını futbola uyarlayan şarkıcılar



Yaptığı şarkıları futbola uyarlayan şarkıcılar kimler? TV 8'de yayınlanan 8*8 adlı programda bu şarkıcılar bir araya getirildi...

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