Samsunspor, Muhammet Beşir'in sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Muhammet Beşir'in sözleşmesini feshetti.

Haber; AA
Samsunspor, Muhammet Beşir'in sözleşmesini feshetti
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15 Eylül 2020 20:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Muhammet Beşir'in sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet Beşir ile karşılıklı anlaşarak, golcü oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, Muhammet Beşir'e kulübe olan katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. 



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