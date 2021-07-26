Samsunspor'dan ortaya iki takviye

Samsunspor, Semih Altıkulaç ile Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Samsunspor'dan ortaya iki takviye
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26 Temmuz 2021 22:33
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncuları Semih Altıkulaç ile Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Standard Liege'in U19 takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Altıkulaç ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihan Kahraman ile de 4 yıllık anlaşma yapılmıştır."






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